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Dünya

ABD'de miting maratonu: Kritik eyaletlerde saha çalışmaları sürüyor

ABD'de 59. başkanlık seçimlerine 4 gün kala adayların miting maratonu sürüyor.

AA30 Ekim 2020 Cuma 23:51 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 23:51
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3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Trump'ın bugünkü programının ilk durağı Michigan oldu. Ardından bir başka kritik eyalet olan Wisconsin'e geçen Trump, buradaki mitinginden sonra Minnesota'da miting düzenleyecek.

Demokrat Biden da Arizona'da gerçekleştirdiği iki miting ile güne başladı. Daha sonra Wisconsin'de konuşma yapacak Biden, Iowa ve Minnesota'da da seçmenlerle bir araya gelecek.

Adaylar böylece aynı gün içinde Minnesota ve Wisconsin'de destekçileri ile buluşmuş olacak.

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