İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9589
  • EURO
    9,3978
  • ALTIN
    487.343
  • BIST100
    1198.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Müslüman yardım kuruluşu 'Zekat Vakfı'na ödül
Dünya

ABD'de Müslüman yardım kuruluşu 'Zekat Vakfı'na ödül

ABD'deki Zekat Vakfına 'yoksullukla mücadelede liderlik' ödülü verildi.

AA23 Ekim 2020 Cuma 07:16 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 07:16
ABONE OL

ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından biri olan Amerika Zekat Vakfı (ZF), Chicago merkezli inanç-emek hareketi ARISE tarafından "2020 yoksullukla mücadelede liderlik" ödülüne layık görüldü.

ZF Kurucu Başkanı Halil Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle videokonferans yöntemiyle düzenlenen ödül töreninde, ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Demir, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki yetimleri gözetmekten Chicago'nun yoksul emekçi kesimlerine kadar Zekat Vakfı, ARISE ile birlikte sosyal adalet ortak vizyonu için mücadele etmektedir." diye konuştu.

Ödülü takdim eden ARISE yönetim kurulundan rahip Marshall Hatch de "Zekat Vakfı gibi sadece açları doyurmak ve mültecilere barınak sağlamakla kalmayan, aynı zamanda yaşadığımız şehri ve dünyamızı izzet ve merhametle değiştiren kuruluşlara ihtiyacımız var." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.