6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  • ABD'de NATO kavgası büyüyor! Pelosi'den Trump'a 'Putin' suçlaması
Dünya

ABD'de NATO kavgası büyüyor! Pelosi'den Trump'a 'Putin' suçlaması

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat Kongre Üyesi Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekilmeyi düşündüğü yönündeki açıklamalarının 'dar görüşlülük ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye' niteliğinde olduğunu belirtti.

AA5 Nisan 2026 Pazar 12:40
ABD'de NATO kavgası büyüyor! Pelosi'den Trump'a 'Putin' suçlaması
Pelosi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın NATO'ya ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

NATO'nun "barış ve demokrasi temelinde kurulan bir ittifak" olduğunu vurgulayan Pelosi, "Trump'ın (NATO'dan) ayrılma tehditleri, yalnızca dar görüşlülük değil aynı zamanda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e bir hediyedir." ifadesini kullandı.

Pelosi, ABD yasalarının "açık" olduğunu belirterek, "Hiçbir ABD Başkanı, Kongrenin onayı olmadan NATO'dan ayrılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İngiliz The Telegraph gazetesinde 1 Nisan'da yayımlanan mülakatında, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini" gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." ifadesini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
