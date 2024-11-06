ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 270 delege sayısını aşarak başkanlık seçiminin galibi oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277, Harris 224 delege kazandı.

Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor.

ABD'NİN 47. BAŞKANI SEÇİLEN TRUMP RAKİBİ HARRİS'E YAKLAŞIK 5 MİLYON OY FARK ATTI

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanırken, Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı.

Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.

ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump, 50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı. Harris ise 18 eyaletin yanı sıra Washington DC bölgesinde seçimi kazandı.

Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu.

Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.

ABD başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, zafer konuşması yaparak "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." dedi.

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu." diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Trump zaferini ilan etti

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2024! İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

ABD başkanlık seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Donald Trump 277, Kamala Harris 224 delege kazandı.

Associated Press (AP), Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

ABD 2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferini ilan etmesi, milyarder Elon Musk başta olmak üzere çok sayıda ünlüyü sevindirirken, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in destekçilerinin bekleyişleri devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferini ilan ettiği konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD kendi sorunlarını çözmeli ve demokrasi konusunda susmalı" dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakil Kobakhidze, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD'deki seçim sonuçlarının, iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, ABD tahvil getirileri ve dolar yükselirken, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

ABD'de başkanlık yarışında zafer konuşması yapan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 'Tarih yazdık. 47. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün sizin için mücadele edeceğim. ABD'nin altın çağı olacak. Bu ABD için büyük bir zafer.' dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sonuçlar henüz resmiyet kazanmamış olsa da "seçilmiş başkan" Donald Trump'ı tebrik etti. johnson, "Amerika'da yeni gün umutla doğuyor! Donald Trump artık bizim seçilmiş başkanımız. Şu anki zamanımız için Amerikan halkı tarafından seçildi" dedi.

Çin, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı ABD ile "barış içinde bir arada yaşamayı" umduğunu söyleyerek tebrik etti. çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "Çin-ABD ilişkilerine karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde yaklaşmaya ve ele almaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, salıncak eyaletlerden 19 delegeye sahip Pensilvanya'yı kazandı.

Trump destekçisi Fox News, Donald Trump'ın 277 delegeye ulaşarak seçimi kazandığını açıkladı.

ABD başkanlık seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Donald Trump 247, Kamala Harris de 214 delege elde etti.

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde, salıncak eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 246, rakibi Harris ise 210 delege kazandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 210 delege kazandı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 209 delege kazandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 205 delege kazandı.

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 192 delege kazandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde salıncak eyaletlerden North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 187 delege kazandı.

ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'inde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 214, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 179 delege elde etti.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 210 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 112 delege kazandı.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 198 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 109 delege kazandı.

05:51 ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 188 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

05:27ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Trump kazandı

05:21 ABD'de başkanlık seçiminde Trump 178, Harris 99 delege sayısına ulaştı

05:06 ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 120 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

04:20 ABD başkanlık seçimlerinde 9 eyalette Trump, 5 eyalette Harris kazandı

04:14 ABD'de 16 eyalet ve Washington DC'de sandıklar kapandı

04:07 ABD başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 14'ünde 95 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump yarışı önde götürürken rakibi Harris ise 35 delege elde etti

ABD başkanlık seçiminin kritik eyaletlerinden Pensilvanya'da oy verme işlemleri 2 saat uzatıldı

03:34 ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 23 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

03:14 ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 19 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, ABD'de devam eden başkanlık seçimini Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'ten takip ediyor.

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı bölgelerine sandıklar kapandı, oylar sayılıyor.

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ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim sürecinde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.

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ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

21:13 ABD'de bazı eyaletlerde adaylar arasındaki oy farkının çok az olmasının ve posta yoluyla kullanılan oyların sayımının uzun sürmesinin, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmasını geciktirebileceği belirtiliyor.

21:09 ABD'de New York'un kuzeyinde oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulunan kişi yakalandı

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