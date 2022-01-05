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Dünya

ABD'de nüfusun yarıya yakını doğal afetlerden etkilendi

ABD'de her 10 kişiden 4'ünün geçen yıl iklimle ilgili aşırı hava koşullarının etkili olduğu bölgelerden birinde yaşadığı belirtildi.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 22:54 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 22:54
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Washington Post'un federal afet beyannamelerinden derlediği analize göre, halkın yüzde 40'ı 2021'de yaşanan iklim felaketlerinden etkilendi.

Analizde, geçen yıl meydana gelen yangın, sel ve iklimle ilgili diğer felaketlerin Amerikalıların yüzde 40'ının yaşadığı 820 bölgede gerçekleştiği kaydedildi.

Doğal felaket olarak değerlendirilmeyen anormal derecede yüksek sıcaklığın ise, Amerikalıların yüzde 80'inin bulunduğu bölgelerde geçen yıl en az bir gün yaşandığına dikkat çekildi.

Resmi kayıtlara göre en az 656 kişinin felaketler nedeniyle geçen yıl hayatını kaybettiği, toplam maddi hasarın ise 104 milyar doları bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Federal Acil Yönetim Ajansının 2021'de 135 milyon nüfusu kapsayan 8 eyalet genelinde acil durum ilan ettiği bildirildi.

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