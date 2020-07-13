ABD'de öfkeyi körükleyen görüntü! 'Floyd'u da böyle öldürdünüz'

star.com.tr 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:10

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde, George Floyd adındaki siyahinin 'polisin diziyle ensesine uzun süre basması sonucu' ölmesiyle, ülke bir anda kaos ve anarşiye teslim oldu.

Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) protestoları, bir öfke seline dönüştü. ABD sınırlarını aşan protestolar, Avrupa'da da sokakları karıştırdı.

Floyd'un ölümünden sonra protestocuların öfkesi henüz dinmezken, Pensilvanya eyaletinden gelen bir görüntü, Floyd'un ölümünü anımsattığı için+ bu öfkeyi daha da artırdı.

Luke's Kalp Hastanesi'nin dışında yakalanan kaydedildiği belirtilen bir görüntüde, polis bir adamı gözaltına almaya çalışırken diziyle ensesine basıyor.

Black Lives Matter aktivistleri ve George Floyd'un aile ile avukatı Ben Crump tarafından paylaşılan görüntüler, polisin siyahlara karşı hala aynı düzeyde şiddet gösterdiği iddiasıyla öfke patlamasına neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pensilvanya yetkilileri, bir polisin Allentown'da bir adamı 'etkisiz hale getirmeye çalışırken dizini adamın ensesine koyan polis' görüntüleriyle ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Küçük bir grup protestocu Cumartesi gecesi olayı protesto etmek için polis merkezine yürüdü.

Gerginliği azaltma adına bir açıklama yapan Allentown Polis Departmanı Şefi Glenn Granitz, devam eden soruşturmanın bazı ayrıntılarını paylaştı.

Granitz, 'Paylaşılan görüntülerin göstermediği şey, adamın nasıl davrandığı. Sokakta kusuyor, acil servisin yolunu kapatıyor. Memurlara ve hastane personeline bağırmaya ve tükürmeye başlıyor. Memurlar şahsı durdurmaya çalışırken yere düşüyor. Yerde de direnmeye devam edince, onu durdurmak için böyle bir yöntem uyguluyor.' dedi.

Açıklamada, adamın daha sonra hastaneye götürülerek tedavi edildiği ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Granitz, kamuoyuna memurların güç kullanımına ilişkin soruşturmanın 'hızlı hareket ettiğini' söyledi.

Biraz sabır isteyen Granitz, bu hafta daha fazla bilgi ve olaya ilişkin yeri görüntüler paylaşacaklarına dair söz verdi.

Granitz, 'Sosyal medyada paylaşılan kısa klip önemli bir kanıt olsa da, olayın tamamını inceliyoruz.' dedi.

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