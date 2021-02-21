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Dünya

ABD'de önceki gün düşen askeri uçakta bir Japon subayın hayatını kaybettiği belirtildi

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletindeki bir havalimanı yakınlarında önceki gün askeri uçağın düşmesi sonucu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait bir subayın öldüğü bildirildi.

AA21 Şubat 2021 Pazar 08:21 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 08:23
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Kyodo ajansının Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait T-38 model uçağın düştüğü kazada 20'li yaşlarda bir ASDF subayı hayatını kaybetti.

Haberde, ilk kez ABD'de eğitim gören ASDF üyelerinden bir subayın öldüğü kaydedildi.

Japon subayın, Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ndeki eğitim taburundan olduğu bildirildi.

Kazadan hayatını kaybeden diğer kişinin ABD Hava Kuvvetleri eğitmeni olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığına göre Missisipi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssüne ait askeri uçak, önceki gün yerel saatle 17.00 sularında Alabama'daki bir havalimanının 3 kilometre yakınına düşmüştü.

Kaza nedeni henüz açıklanmadı.

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