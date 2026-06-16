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Dünya

ABD'de OpenAI lehine karar! xAI'ın açtığı dava düşürüldü

xAI tarafından, ticari sırlarının çalındığı iddiasıyla OpenAI aleyhine açılan davada ABD'deki federal yargıç davanın düşürülmesine karar verdi.

AA16 Haziran 2026 Salı 10:16 - Güncelleme:
ABD'de OpenAI lehine karar! xAI'ın açtığı dava düşürüldü
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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, California'daki federal yargıç Rita Lin, xAI'ın Eylül 2025'te açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Lin, xAI'ın, daha önce bünyesinde çalışan mühendis Li Şüeçın'ın şirketle ilgili bilgi vermesi amacıyla rakip firma OpenAI tarafından işe alındığı ve ticari sırlarının çalınmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin kanıt sunamadığını belirtti.

xAI'ın, "işe alım sırasında geçmiş deneyimlerin çalışana sorulmasıyla ticari sırların verilmesini denk tuttuğunu" ifade eden Lin, mühendis Li'nin mülakatı sırasında OpenAI ile eski iş yeri hakkında bilgi paylaştığına dair kanıt olmadığını vurguladı.

Lin, xAI'ın açtığı davanın düşürülmesine hükmetti.

OpenAI'da işe alındığı kaydedilen mühendisin, xAI'ın yapay zeka sohbet botu Grok'u geliştiren ilk mühendislerden olduğu belirtiliyor.

  • ticari sırlar
  • OpenAI davası
  • federal yargıç

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