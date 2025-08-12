ABD'de özel ekip kurulacak: Trump kolları sıvadı

Washington Post'un Pentagon belgelerine dayandırdığı habere göre, Başkan Donald Trump yönetimi, kentlerdeki protesto benzeri olaylarda ordu kullanımını genişletmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Pentagon'un, olası kargaşalara karşı hazır tutulacak 600 Ulusal Muhafız'dan oluşan "İç Sivil Kargaşaya Hızlı Müdahale Gücü" adlı bir birim oluşturmayı değerlendirdiği belirtildi.

Alabama ve Arizona'daki askeri üslerde iki grup halinde konuşlandırılması planlanan bu 600 kişilik gücün, kentlerde çıkabilecek sivil kargaşalara 1 saat içinde müdahale edebilecek şekilde tasarlandığı öne sürüldü.

Proje teklifinin onaylanması ve askeri hava araçlarının da plana dahil edilmesi halinde, ekibin oluşturulmasının yüzlerce milyon dolara mal olabileceği ve 2027 mali yılına kadar tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Trump, dün başkent Washington'da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla yeni tedbirler aldıklarını açıklamış, kent polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini duyurmuştu.

Benzer şekilde Trump, haziranda Los Angeles'ta düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen gösterileri kontrol altına almak amacıyla da Ulusal Muhafızları görevlendirmişti.