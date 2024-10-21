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Dünya

ABD'de özel tur helikopteri radyo kulesine çarptı: 1'i çocuk 4 kişi öldü

ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin radyo kulesine çarparak düşmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

IHA21 Ekim 2024 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
ABD'de özel tur helikopteri radyo kulesine çarptı: 1'i çocuk 4 kişi öldü
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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde dün yerel saatle 19.51 sıralarında Robinson R44 tipi özel tur helikopteri radyo kulesine çarptı. Kazada radyo kulesi yıkılırken, helikopter yere çakıldı. Helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Houston Belediye Başkanı John Whitmire yaptığı açıklamada, itfaiye ekibinin kazadan birkaç dakika sonra olay yerine ulaştığını ifade ederek, kaza nedeniyle bölgesel elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, helikopterin olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Ellington Field'deki pistten havalandığı aktarılırken, kazayla ilgili yerel yetkililer, Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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