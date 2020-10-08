ABD'de özel uçak düştü: Gelinle damat hayatını kaybetti

DHA 08 Ekim 2020 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:47

ABD'de yeni evlenen çiftin mutluluğu ölümle sonuçlandı. Düğünleri için ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan United Airlines pilotu Kostas John Sivyllis (30) ve eşi Lindsey Vogelaar’ın (33) özel uçakla evlerine dönmeyi planladığı,uçağın 15 dakika kalktıktan sonra düştüğünü ifade edildi. Kazada yeni evlenen çiftin hayatını kaybettiği belirtildi. Vogelaar'ın kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, güzel kız kardeşim, en iyi arkadaşım ve en güzel gelin dün; yakışıklı, neşeli kocasıyla birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybetti" dedi.