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Dünya

ABD'de panik yaşatan duman... Kongre binası kapatıldı!

ABD Kongre binasında 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle yerleşkeye giriş çıkışlar durduruldu.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 18:52 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:53
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ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.

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