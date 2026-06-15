ABD'de paraşütçü uçağı kalkıştan saniyeler sonra düştü: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşanan trajik uçak kazası 12 kişinin ölümüne yol açtı. Paraşütçüleri taşıyan uçak, Butler Memorial Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra yeterli irtifayı yakalayamadı ve pistin yakınına çakıldı. Kazanın ardından enkazda şiddetli bir yangın çıkarken, soruşturma ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'na devredildi.

UÇAK KALKIŞTAN SANİYELER SONRA YERE ÇAKILDI: 12 CAN KAYBI

ABD'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta 11 paraşütçü ve 1 pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalanan ve paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü. Havaalanı Müdürü ve Bates County Acil Durum Yönetim Direktörü Dennis Jacobs, uçağın yerel saatle 11.20 sıralarında havalandığını, gerekli irtifaya ulaşamadığını, keskin bir şekilde sola dönüş yaptığını ve pistten yaklaşık yaklaşık 270 metre uzaklıkta düştüğünü söyledi.

Yetkililer, kazada 11 paraşütçü ve 1 pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği, bu nedenle ailelere de bilgi verilemediği kaydedildi.

ENKAZDA YANGIN ÇIKTI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Missouri polisi, uçak düştükten sonra enkazda yangın çıktığını bildirdi. Bir yetkili, uçağın havalimanının bitişiğindeki bir araziye düştüğünü ve önlem amacıyla yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceği bildirildi.