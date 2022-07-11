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Dünya

ABD'de partiye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletindeki bir evde düzenlenen partide meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
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ABD'nin California eyaletindeki bir evde düzenlenen partide meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Downey kentindeki bir evde düzenlenen partide silah sesleri yükseldi. Yerel saatle 00.45 civarında silah sesleri üzerine ihbar alarak olay yerine gelen polis, evde 4'ü erkek toplam 5 yaralı tespit etti. Yaralılardan 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastaneye sevk edildi. Polisin "münferit bir olay" olarak nitelendirdiği saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

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