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Dünya

ABD'de polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde polis aracına yapılan silahlı saldırı sonucunda iki polis ağır şekilde yaralandı.

AA13 Eylül 2020 Pazar 20:03 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 20:03
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Los Angeles Şerifinin ofisi, Twitter'dan saldırı anını gösteren bir görüntü paylaşarak, biri kadın iki polisin yaralandığını duyurdu.

Görüntüde siyah giyimli bir kişi polisin devriye aracına yaklaşarak araca ateş açıyor.

Polis Departmanından yapılan açıklamada, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

- TRUMP'TAN İDAM ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump ise olayla ilgili oğlunun paylaştığı bir Twitter paylaşımını alıntılayarak, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

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