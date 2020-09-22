ABD'de polisinin vurduğu Asperger sendromlu çocuğun son sözleri: Anneme onu sevdiğimi söyleyin

star.com.tr 22 Eylül 2020 Salı 17:13 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:13

4 Eylül'de ABD'nin Utah eyaleti Salt Lake City kentinde polis tarafından vurulan 13 yaşındaki Asperger sendromlu Linden Cameron adlı çocuğun, vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.



Salt Lake City polisinin yayınladığı görüntülerde, Linden'ın annesi Golda Barton'ın 'Asperger Sendromlu oğlunun şiddet eğilimli psikolojik sorunları olduğu' şikayeti üzerine olay yerine gelen polis, çocuğun annesiyle bir süre konuşuyor.

Barton polise olay yerine gelen memurlara, oğlunun polisten hoşlanmadığını ve elinde sahte bir silah olabileceğini söyledi ancak, bunun oyuncak mı yoksa sahte tabancı mı olduğundan emin olmadığını söyledi.

Görüntülerin devamında 13 yaşındaki çocuğu gören polis, 'Dur' ihtarıyla kovalamaya başlıyor. Annesinin belirttiği gibi ürkerek kaçmaya başlayan çocuk, tüm uyarılara reğmen durmuyor.

Uzun süren kovalamacanın ardından çocuk durmuşken, polis çocuğa 11 el ateş ediyor.

Yere yığılan Asperger sendromlu Linden, 'Kendimi iyi hissetmiyorum. Anneme onu sevdiğimi söyleyin.' diyor.

3 SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Linden'ı vuran polis memuru ile ilgili, yerel bölge savcılık ofisi ve emniyet teşkilatının sivil inceleme kurulu ve içişleri bölümü tarafından toplam üç ayrı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Salt Lake City Belediye Başkanı Erin Mendenhall, '14 yaşında bir çocuğun annesi olarak, çok kalbim kırıldı ve hayal kırıklığına uğradım.' dedi.

Belediye başkanı, bundan sonra tüm vücut kamerası görüntülerinin, bilgi alma özgürlüğü taleplerine veya basın toplantılarına ihtiyaç duyulmadan emniyet teşkilatının sosyal medya kanallarında yayınlanacağını duyurdu.

LINDEN'IN DURUMU

Olay yerinde herhangi bir silah bulunmazken, polisin 11 el ateş ettiği Linden'ın omuz, ayak bilekleri, bağırsaklar ve mesanesinde yaralar olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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