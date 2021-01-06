ABD'de protestocular Kongre binasını bastı! Ölü sayısı artıyor

06 Ocak 2021 Çarşamba 22:36 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 08:43

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump protestoculara, 'kanunlara uyun' çağrısı yaparken, ulusal muhafızların müdahale için Kongre binasına yöneldiği bildirilyor.

- MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

- ABD'NİN BAŞKENTİ WASHİNGTON'DA ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE "SOKAĞA ÇIKMA" YASAĞI İLAN EDİLDİ

ABD'nin başkenti Washington'da, Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

- BÖLGEYE EK GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖNDERİLDİ

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesiyle şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Olaylar nedeniyle Kongredeki oturuma ara verilmiş, Kongre üyelerinden güvenli bir yere geçmeleri istenmiş, oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarılmıştı.

- OLAYLAR NEDENİYLE KONGREDEKİ SEÇİM OTURUMLARINA ARA VERİLDİ

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

Başkent Washington'daki güvenlik önlemleri de artırıldı.

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ABD'DE MEYDANA GELEN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz."

Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Pensilvanya Valisi, Washington'daki olayları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Trump, Ulusal Muhafızlara, "Kongre binası önündeki olaylara müdahale edin" talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.



Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ardından bir kadının silahla yaralandığı bilgisi gelmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak, şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

Pence, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Kongresindeki şiddet ve yıkım hemen durmalı. Bu olaylarda yer alan herkes güvenlik güçlerine saygı duymalı ve hemen binayı terk etmeli." ifadesini kullandı.

Barışçıl protestoların her Amerikalının hakkı olduğunun altını çizen Pence, "Ancak Kongre binamıza saldırı hoş görülmeyecektir ve bu olayda yer alan herkes kanun önünde hesap verecektir." paylaşımında bulundu.

Trump'tan "eve dönün" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre binasında çıkan olaylar üzerine yayımladığı görüntülü mesajında kendisini destekleyen göstericilere "eve dönün" çağrısı yaptı.

Trump, mesajında, "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var." dedi.

Seçimi açık ara önde kazandıklarını herkesin bildiğini iddia eden Trump, destekçilerine şöyle seslendi:

"Şimdi eve dönmeniz gerekir. Huzuru, kanun ve düzeni sağlamamız gerekir. Kanun ve düzen ile insanlarımıza saygı göstermek zorundayız. Çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, (seçimi) hepimizin elinden, benden, sizden ve ülkemizden aldıkları başka bir zaman olmamıştı. Hileli bir seçim oldu ancak bu insanların ekmeğine yağ süremeyiz. Huzuru sağlamamız lazım. Onun için evinize gidin. Sizi seviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. Çok daha kötü, insanlara nasıl davrandıklarını gördünüz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin."

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasından bir kadın ve birçok polis çıkan olaylarda yaralanmıştı.

Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.

Trump destekçilerinin bastığı ABD Kongresinin güvenliği sağlandı

ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu.



ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.

ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Baskın nedeniyle askıya alınan Kongre oturumunun tekrar başlayıp başlamayacağı ise henüz kesinleşmedi.

BİDEN'DAN "ABD DEMOKRASİSİNE YÖNELİK SALDIRILARA SON VERİLMESİ" ÇAĞRISI

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu.

ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

ABD Kongresinin bazı Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.