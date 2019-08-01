ABD'de rafineri tesisinde yangın

CNN'in haberine göre, yetkililer, Baytown şehrindeki rafineride gerçekleşen patlamanın ardından çıkan yangından etkilenen 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Yetkililer, hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Şehir yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zehirli gazların havaya karışma olasılığına karşı bölge sakinlerine güvenli yerlerde kalmaları yönünde yapılan uyarının, endişeye yol açacak herhangi bir kirlilik tespit edilmemesi üzerine kaldırıldığı ifade edildi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.