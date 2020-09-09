İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4957
  • EURO
    8,8191
  • ALTIN
    465.252
  • BIST100
    1092.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de rapçi Kanye West'e başkan adaylığı şoku!
Dünya

ABD'de rapçi Kanye West'e başkan adaylığı şoku!

ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:10
ABONE OL

ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirdi.

West'in alt mahkemenin adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, şarkıcının aday gösterildiği başvuru dilekçesinde imzacıların siyasi parti mensubiyetlerine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu yüzden başvurunun eyalet seçim kanunlarına aykırı olduğu hükmüne vardı.

Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği kararı onayarak West'in adaylık başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

Adaylığını 7 Temmuz'da açıklayan West, bazı eyaletlerde adaylığını tescil ederken, bazılarında yeterli kayıtlı bağımsız seçmenin imzasını toplayamadığı için aday olamamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.