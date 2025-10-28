İSTANBUL 19°C / 11°C
  • Haberler
  • Dünya
  ABD'de resesyon sinyali: Tüketici endeksinde tehlike çanları çalıyor
Dünya

ABD'de resesyon sinyali: Tüketici endeksinde tehlike çanları çalıyor

ABD'de tüketici güveni, ekim ayında beklentilerin üzerinde gerilese de resesyon endişeleri sürüyor. Conference Board verilerine göre endeks 94,6'ya indi. Tüketicilerin geleceğe yönelik beklentileri belirgin şekilde zayıfladı.

AA28 Ekim 2025 Salı 18:40 - Güncelleme:
ABD'de resesyon sinyali: Tüketici endeksinde tehlike çanları çalıyor
Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ekimde geçen aya kıyasla 1 puan azalarak 94,6 değerine indi.

Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi 93,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin eylül ayı verisi ise 94,2'den 95,6 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ekimde 1,8 puan artışla 129,3'e çıktı.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 2,9 puan azalarak 71,5'e indi. Endeks, şubat ayından bu yana genellikle gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketicilerin gelecekteki iş olanakları ve iş koşulları konusunda biraz daha kötümser olduğunu, gelir beklentisine dair iyimserliğin de hafif bir gerileme gösterdiğini ifade etti.

