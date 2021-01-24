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Dünya

ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

ABD'nin Colorado eyaletinde David adlı bir müşteri 20 dolarlık (148 TL) hesap için restoranda çalışam yedi garsona 1.400 (Yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı.

DHA24 Ocak 2021 Pazar 11:12 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 11:13
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ABD'nin Colorado eyaletindeki Notchtop Bakery & Cafe'de David adlı müşteri koronavirüs nedeniyle etkilenen restoran sektörünün canlanması için başlatılan "2021 Bahşiş Kampanyası" kapsamında 7 garsona 20 dolarlık hesap için 1.400 dolar (yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı. Restoran sahibi, Nailya Khametvalieva , bir müşterinin çalışanlara kişi başı 200 dolar olmak üzere 1,400 dolarlık bahşiş bırakmasını hem şaşırtıcı hem de bonkör insanların hala var olmasının sevindirici bir durum olarak değerlendirdi. Khametvalieva, müşterinin adının David olduğunu ve restoranda sadece kahvaltı yaptığını belirterek, "Müşteri aynı zamanda fişin üzerine ‘Koronavirüs çok kötü’ notu bıraktığını kaydetti.

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