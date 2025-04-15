İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2025 Salı / 17 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,054
  • EURO
    43,3064
  • ALTIN
    3952.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de 'Rümeysa Öztürk' depremi! ''Rubio'nun iddiası büyük bir yalan çıktı''
Dünya

ABD'de 'Rümeysa Öztürk' depremi! ''Rubio'nun iddiası büyük bir yalan çıktı''

ABD'de Demokrat senatör Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ile ilgili iddiasının 'büyük bir yalan' olduğunu belirtti.

AA15 Nisan 2025 Salı 07:06 - Güncelleme:
ABD'de 'Rümeysa Öztürk' depremi! ''Rubio'nun iddiası büyük bir yalan çıktı''
ABONE OL

Hollen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marco Rubio bugünlerde çok fazla dış politika yürütmüyor, ancak ABD'deki yabancı öğrencileri ve hatta yeşil kartlı, daimi ikamet eden insanları anayasal haklarını kullandıkları için ortadan kaldıran adam haline geldi." ifadesiyle Türk öğrenci Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Rubio'nun Öztürk hakkındaki iddiasını "büyük bir yalan" olarak nitelendiren Hollen, "Bugün Washington Post'ta yer alan bir haberde, Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarında Fulbright öğrencisi Bayan Öztürk'ün ABD dış politikasını bozduğu ya da antisemitik faaliyetlerde bulunduğu iddiasının hiçbir dayanağı olmadığının açıkça belirtildiğini okuduk, ancak Rubio'nun kamuoyu önünde dile getirdiği iddia bu. Dolayısıyla bunun büyük bir yalan olduğu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Hollen, Rubio'ya, neden savunmasız öğrencilerle uğraşmayı bırakmadığı ve neden Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ifade vermediğini sordu.

Öte yandan, Başkan Donald Trump'ın 2 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi'nden çıkarma planının "aşağılık" olduğunu vurgulayan Hollen, "Eğer ABD dış politikası ve (Binyamin) Netanyahu hükümetine yönelik ABD dış politikası hakkında konuşmak istiyorsanız, neden Dış İlişkiler Komitesine gelmiyorsunuz ve Birinci Değişiklik haklarını kullandıkları için öğrencilerle uğraşmayı ve onları ortadan kaldırmayı bırakmıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Rümeysa Öztürk

- ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD'den Rümeysa itirafı

ABD'den Rümeysa'ya terörist muamelesi

Rümeysa 3 kez astım krizi geçirdi
  • Rümeysa Öztürk
  • Chris Van Hollen
  • Marco Rubio

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.