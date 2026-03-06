İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0801
  • EURO
    51,2286
  • ALTIN
    7248.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de şaşırtan görüntü! Trump'ın etrafını sarıp dua ettiler
Dünya

ABD'de şaşırtan görüntü! Trump'ın etrafını sarıp dua ettiler

ABD'deki Oval Ofis'te ilginç anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde toplanan kalabalık bir grup ellerini Trump'ın omuzlarına koyarak topluca dua etti.

ABDULLAH POLAT6 Mart 2026 Cuma 09:00 - Güncelleme:
ABD'de şaşırtan görüntü! Trump'ın etrafını sarıp dua ettiler
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın simgesi olan Oval Ofis'te son derece sıra dışı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Ülkenin dört bir yanından gelen dini liderler, siyasetçiler ve üst düzey danışmanlardan oluşan kalabalık bir heyet, başkanın çalışma masasının etrafında toplanarak Trump için topluca dua etti.

Dua sırasında katılımcıların ellerini başkanın omuzlarına ve sırtına koyduğu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Oval Ofis'te yaşanan bu dikkat çekici anlar, hem ABD kamuoyunda hem de uluslararası arenada geniş yankı buldu.

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ ZORLUKLAR"

Dua sırasında söz alan katılımcılardan biri, "Sizin huzurunuza çıkmaktan onur duyuyoruz. Başkanımıza destek vererek bereketinin ve lütfunun onun üzerinde olmaya devam etmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dua metninde "bugün karşı karşıya olduğumuz zorlu zamanlar" ifadesi dikkat çekti.

Törenin hangi nedenle düzenlendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.