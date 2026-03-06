ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın simgesi olan Oval Ofis'te son derece sıra dışı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Ülkenin dört bir yanından gelen dini liderler, siyasetçiler ve üst düzey danışmanlardan oluşan kalabalık bir heyet, başkanın çalışma masasının etrafında toplanarak Trump için topluca dua etti.

Dua sırasında katılımcıların ellerini başkanın omuzlarına ve sırtına koyduğu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Oval Ofis'te yaşanan bu dikkat çekici anlar, hem ABD kamuoyunda hem de uluslararası arenada geniş yankı buldu.

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ ZORLUKLAR"

Dua sırasında söz alan katılımcılardan biri, "Sizin huzurunuza çıkmaktan onur duyuyoruz. Başkanımıza destek vererek bereketinin ve lütfunun onun üzerinde olmaya devam etmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dua metninde "bugün karşı karşıya olduğumuz zorlu zamanlar" ifadesi dikkat çekti.

Törenin hangi nedenle düzenlendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.