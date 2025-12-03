İSTANBUL 16°C / 7°C
Dünya

ABD'de satılan sütlerde sağlık riski! Yüzlerce kutu süt geri çağırıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Illinois ve Wisconsin eyaletlerinde satılan süt ürünlerinde sağlık riski olabileceği gerekçesiyle toplatma kararı aldı.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 10:31
ABD'de satılan sütlerde sağlık riski! Yüzlerce kutu süt geri çağırıldı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Illinois ve Wisconsin eyaletlerindeki marketlerde satılan yüzlerce kutu sütün, "tüketildiğinde hastalığa yol açabilecek gıda sınıfı temizlik maddeleri içerme ihtimali" nedeniyle geri çağrıldığını açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Illinois ve Wisconsin eyaletlerindeki "Woodman" marketlerinde satılan sütlerin içerisinde "tüketildiğinde hastalığa neden olabilecek gıda sınıfı temizlik maddeleri" tespit edildi.

Kurum, bu nedenle söz konusu ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Sorun fark edilmeden önce yaklaşık 320 kutu süt satışa sunulurken; ürünü satın alan tüketicilere "sütü imha etmeleri ya da iade için satın aldıkları marketle geri götürmeleri" çağrısında bulunuldu.

