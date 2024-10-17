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Dünya

ABD'de savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor

ABD Donanması, Washington eyaletinde dağlık bir arazide rutin eğitim uçuşu sırasında düşen savaş uçağının enkazının bulunduğunu ancak uçaktaki iki kişilik mürettebatın halen kayıp olduğunu duyurdu.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
ABD'de savaş uçağı düştü! Mürettebattan haber alınamıyor
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Donanmaya göre, "EA-18G Growler" tipi jetin 15 Ekim'de yerel saatle 15.23'te Washington'da Rainier Dağı'nın doğusuna düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına hemen başlandı.

Arama kurtarma ekipleri, Rainier Dağı'nın yamacında dün yerel saatle 12.30 civarında uçağın enkazını buldu. Ancak uçakta bulunan iki kişinin izine rastlanmadı.

Mürettebatın kazadan sağ kurtulup kurtulmadığı henüz bilinmezken, hafta sonu kar beklenen dağlık bölgeye ilave arama kurtarma ekipleri konuşlandırılacak.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

  • düşen uçak enkazı
  • mürettebat kayıp
  • ABD Donanması

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