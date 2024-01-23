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Dünya

ABD'de seçmene Biden'ın sahte ses kaydı gönderildi

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, 2024 başkanlık ön seçimleri öncesinde sandık başına gidecek seçmene, Başkan Joe Biden'ı taklit eden ses kaydının gönderilmesi gündem oldu.

AA23 Ocak 2024 Salı 03:40 - Güncelleme:
ABD'de seçmene Biden'ın sahte ses kaydı gönderildi
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ABD seçimleri yaklaştıkça yapay zeka ve dezenformasyon endişeleri de giderek artıyor. New Hampshire Başsavcılığının açıklamasında, eyalette 23 Ocak'ta gerçekleşecek ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü ses kaydında, Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtildi.

Açıklamada, "Robot aramadaki ses Başkan Biden'ın sesine benzese de, bu mesaj ilk göstergelere dayanarak yapay olarak oluşturulmuş gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Sahte ses kaydıyla başkanlık ön seçimlerinde, "Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığının anlaşıldığı" bunun, "yasa dışı bir girişim" olduğu bildirildi.

Soruşturma, çağrıyı alanların arayan kimliğinde kişisel cep telefonu numarası görünen bir New Hampshire'lı Demokratın şikayetinin ardından geldiği belirtildi.

"Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak." ifadesinin yer aldığı ses kaydını, ABD Başkanı Biden'ın sesinden ayırmak oldukça zor.

NİKKİ HALEY, NEW HAMPSHİRE'DA İKNA TURLARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Cumhuriyetçi aday Nikki Haley, Florida Valisi Ron DeSantis'in yarıştan çekilerek kendisine destek olacağını açıklamasının ardından rahatlayan eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mücadelesini sürdürüyor.

New Hampshire'da yapılacak ön seçimlere saatler kala çalışmalarına devam eden Haley, kızı ve damadının da katıldığı Franklin kentindeki seçmen buluşmasında, "Amerika taç giyme töreni yapmıyor. Tüm medya sınıfına ve siyasi sınıfa aklımızda farklı bir plan olduğunu gösterelim ve ülkeye neler yapabileceğimizi gösterelim." diye konuştu.

Eyaletteki anketlerde yüzde 55 düzeyinde desteğe ulaşan Trump'ın karşısında yüzde 36 civarında destek toplayan Haley, özellikle ılımlı ve bağımsız Cumhuriyetçi seçmen kitlelerinden oy almaya çalışacak.

15 Ocak'taki Iowa ön seçimlerini 3. sırada tamamlayan Haley'nin, New Hampshire'daki seçimlerde de Trump'a karşı kaybetmesi durumunda, kalan eyaletlerde şansının kalmayacağı öngörülüyor.

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