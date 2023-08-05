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Dünya

ABD'de siber saldırı: Sağlık hizmetleri sekteye uğradı

ABD'nin California, Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerindeki hastanelere düzenlenen siber saldırı sonucu sağlık hizmetleri kesintiye uğradı.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
ABD'de siber saldırı: Sağlık hizmetleri sekteye uğradı
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ABD'nin Texas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerinde bulunan birçok hastaneye siber saldırı düzenlendi. Hastanelerdeki bilgisayar sistemleri siber saldırı nedeniyle bazı servis odalarının kapanmasını ve ambulansların yönünü değiştirmesine yol açtı. Siber güvenlik ekipleri sorunu çözmek için çalışmalara başlarken birçok kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Birçok hasta tedavi için başka hastanelere yönlendirildi.

ABD merkezli ve siber saldırıdan etkilenen sağlık merkezi Prospect Medikal Holding'den yapılan açıklamada, "Siber saldırıyı öğrendikten sonra sistemlerimizi korumak için çevrimdışı duruma getirdik ve siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattık. Araştırmamız devam ederken, mümkün olan en kısa sürede normal operasyonlara dönmek için özenle çalışıyor ve hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz." denildi.

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