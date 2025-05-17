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Dünya

ABD'de şiddetli fırtınalar can aldı: Ölü sayısı artıyor

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkili olan kasırga ve şiddetli fırtınalar, en az 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken, bölgedeki hasar ve yaralanmaların da ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
ABD'de şiddetli fırtınalar can aldı: Ölü sayısı artıyor
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Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken, ölü sayısının yükselebileceğini belirtti.

Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin risk altında olduğunu bildirdi.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Kentucky ve Missouri'de etkisini gösteriyor.

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