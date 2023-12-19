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Dünya

ABD'de şiddetli yağış ve fırtına can aldı: 4 kişi öldü

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 23:12 - Güncelleme:
ABD'de şiddetli yağış ve fırtına can aldı: 4 kişi öldü
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The Washington Post'un haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan yağış ve hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bölge yetkililerinin açıklamalarında, Pensilvanya, Güney Carolina, Maine ve Massachusetts eyaletlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, 800 binden fazla kişinin bir süre elektriksiz kaldığı, 500 bin kişinin hala elektriği olmadığı bildirildi.

Fırtınaya ilişkin dün New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyarmıştı.

Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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