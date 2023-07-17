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Dünya

ABD'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! 4 ölü, 3 kayıp

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 00:28 - Güncelleme:
ABD'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! 4 ölü, 3 kayıp
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Upper Makefield kasabasında şiddetli yağışlar sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, 9 aylık bir bebek, 2 yaşında bir çocuk ve 1 kadın olmak üzere 3 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada ise, New York, Boston ve Philadelphia gibi büyük şehirlerin yer aldığı New England ve Orta Atlantik bölgelerinin batıdan yaklaşan bir soğuk hava dalgasından etkilenmeden önce sağanak yağış üretebilen fırtınalar tarafından vurulmasının beklendiği aktarıldı.

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