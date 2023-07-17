ABD'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! 4 ölü, 3 kayıp

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Upper Makefield kasabasında şiddetli yağışlar sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, 9 aylık bir bebek, 2 yaşında bir çocuk ve 1 kadın olmak üzere 3 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada ise, New York, Boston ve Philadelphia gibi büyük şehirlerin yer aldığı New England ve Orta Atlantik bölgelerinin batıdan yaklaşan bir soğuk hava dalgasından etkilenmeden önce sağanak yağış üretebilen fırtınalar tarafından vurulmasının beklendiği aktarıldı.