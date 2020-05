star.com.tr 31 Mayıs 2020 Pazar 10:20 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 10:23

Goerge Floyd'un ölümü üzerine ülke çapındaki protestolardan şiddet dolu görüntüler geliyor. Tuhaf ve doğrulanmamış bazı görüntülerde, protestocuların karşısında silahlı ve akser kamuflajlı çocuklar var.

Georgia, Valisinin eyalet Ulusal Muhafızlarına düzeni yeniden sağlamak için Cumartesi günü Atlanta'ya konuşlandırması emriyle gelen bu şaşırtıcı görüntüler, Atlanta çevresindeki bölgeleri 'koruduğu belirtilen' üniformalı çocukları gösteriyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, çocukların kendinden yaşça büyük ama benzer şekilde donanımlı adamlarla yan yana ve askeri teçhizatla donatılmış olarak görülüyor.

Görüntülerden birinde, askeri üniformalı çocuk yaştaki biri, polis kalkanı tutuyor. Çocuk ve diğer muhafızların, şehirdeki bir alışveriş merkezini koruma altına aldığı belirtiliyor.

Videoyu çekenlerden biri, 'Tam olarak on iki yaşında biri var. On üç, belki on dört.' diyerek çocuğa ait görüntüleri kaydediyor.

Bir diğer ilginç görüntü de, iddiaya göre Atlanta'da kaydedildi. Kamuflaj, kurşun geçirmez yelek, gaz maskesi ve taktik kask giyen bir çocuk, bir tüfekle nöbet tutuyor.

Görüntüleri kaydeden kişi, çocuğa 'Kaç yaşındasın kardeşim? On üç mü?' diye soruyor ancak, çocuk cevap vermiyor.

Bu görüntülerin gerçekliği tamamen doğrulanmasa da, ülkede ciddi tartışmalara neden oldu.

Bazıları görüntülerin alakasız bir gençlik etkinliğinde sahnelenmiş veya çekilmiş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları bir açıklama beklerken, Trump karşıtları ise 'çocuk askerler' nedeniyle 'Hitler' benzetmesi yaptı.

Sosyal medyada da hızla yayılan görüntülere 'çocuk istismarı' şeklinde tepkiler yağdı.

Ancak, tüm bu iddialar ispatlanamadı. Asker ya da kolluk kuvvetlerinin federal ya da eyalet düzeyinde hiçbir şubesinde çocuk asker çalıştırılamaz.

