ABD medyasında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri Beyaz Saray'a 3 kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Saldırganın henüz yakalanmadığını belirten polis yetkilileri, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.