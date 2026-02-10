İSTANBUL 8°C / 5°C
Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 1 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrencinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

10 Şubat 2026 Salı 09:14
ABD'de silahlı saldırı: 1 yaralı
ABONE OL

Montgomery ilçesi polisi tarafından yapılan açıklamada, Rockville bölgesinde bulunan Thomas S. Wootton Lisesi'ndeki saldırıda bir öğrencinin karnından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Okul saati içerisinde gerçekleşen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi gönderildiği belirtilen açıklamada, okula ulaşım sağlanan tüm yolların saatlerce trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bir öğrencinin yaralanmasıyla son bulan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aynı okulda okuyan bir öğrenci olduğu belirtilerek, şüpheli öğrencinin olaydan kısa süre sonra okula yakın bir bölgede gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, güvenlik güçleri başka bir saldırı tehdidinin bulunmadığından emin oluncaya kadar öğrencilerin sınıflarından çıkmasına izin vermezken, bu süre boyunca velilerin okul etrafındaki endişeli bekleyişi devam etti.

