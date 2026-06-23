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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin California eyaletindeki bir kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

AA23 Haziran 2026 Salı 09:16 - Güncelleme:
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü
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Chico şehrindeki bir kütüphanede silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Chico Emniyet Müdürü Billy Aldridge, saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırı sırasında şüphelinin kütüphanenin arka kapısından kaçmaya çalıştığını ve bu sırada oradaki güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Polis yetkilileri, şüphelinin adını ya da silahlı saldırıya ilişkin ayrıntıları açıklamadı.

Bölge yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için "en içten taziyelerini" iletti.

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