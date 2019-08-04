ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Ohio eyaleti Dayton kendinde silahlı saldırı
ABD'nin Ohio eylatindeki Dayton şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre en az yedi kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
- star.com.tr
ABD'nin Ohio eylatindeki Dayton şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre en az yedi kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
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