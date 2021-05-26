İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2021 Çarşamba / 14 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4548
  • EURO
    10,3223
  • ALTIN
    517.117
  • BIST100
    1427.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:50 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:01
ABONE OL

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.

Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.