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ABD'de liseye silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay Kuzey Karolina eyaletinin Hampstead kentinde bulunan Topsail Lisesi'nde gerçekleşti.

TIME'a konuşan bir yetkili, "Şu anda aşırı derecede meşguluz. Bütün birimlerimiz bu kişiyi gözaltına almaya çalışıyor.” açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar Geliyor....

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