ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge şehrinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 13.30 sıralarında Memorial Drive isimli caddeye gelen bir saldırgan elindeki silahla etrafa 60'tan fazla el ateş etti. O sırada bölgede bulunan ayrı araçlardaki iki kişi saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eyalet polisi ve yasal silah taşıma ruhsatına sahip bir sivilin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen saldırganın 46 yaşındaki Boston sakini Tyler Brown olduğu açıklandı. Saldırganın cinayete teşebbüs ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından yargılanacağı belirtilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.