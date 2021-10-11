ABD'de silahlı şiddet olaylarında ölen çocuk ve genç sayısı Kovid-19 döneminde arttı

AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:48

Silah Şiddeti Arşivi (GVA) kuruluşunun raporunda, Kovid-19 döneminde silahlara kolay erişim ve çoğu zaman silahlı çatışmayla sonuçlanan anlaşmazlıklar sonucu hayatını kaybeden çocuk ve genç sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Silahlı çatışmaların sebepleri arasında, uyuşturucu çetelerinin rekabeti ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle oluşan anlaşmazlıkların ön plana çıktığı kaydedildi.

GVA'da yer alan kayıtlara göre, ABD'de 17 yaş altı kesimde 2019'da 991, 2020'de 1375 silahla öldürme hadisesi yaşanırken bu yıl ekimin ilk haftasına kadar 1165 gencin silahlı çatışma sonucu hayatını kaybettiği ve 3 bin 216'sının yaralandığı tespit edildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 28 Eylül'de açıklanan raporunda 2020'de öldürme hadiselerinin yaklaşık yüzde 30 arttığı, 19 yaş altı grupta ise bu artışın yüzde 21 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çocuk Savunma Fonu mart ayındaki duyurusunda, silahlı çatışmalarda ölen genç ve çocuk sayısının 2017'de 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı, söz konusu olaylarda siyahi çocuk ve gençlerin hayatını kaybetme olasılığının beyazlara göre 4 kat daha fazla olduğu gerçeğine yer vermişti.