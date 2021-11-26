ABD'de siyahi Arbery'nin annesi, oğlunu öldürenleri cezalandıran adalete ''müteşekkir''

AA 26 Kasım 2021 Cuma 09:56 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 09:57

Georgia eyaletinde, 25 yaşındayken 3 beyaz Amerikalı tarafından silahla vurularak öldürülen siyahi gencin annesi Wanda Cooper Jones, "Bu, Ahmaud olmadan geçirdiğimiz ikinci Şükran Günü. Fakat, Ahmaud adına adalete ulaştığımızı söyleyebildiğimiz ilk Şükran Günü'nü yaşadığımız için müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Çarşamba günü mahkemede karar okunduğunda, aklına ilk gelen şeyin her gün adliye önünde "Ahmaud için adalet" diye bağıran destekçiler olduğunu belirten Arbery'nin annesi, "Sonunda mahkeme salonunun kapısından çıkıp, 'Başardık, birlikte yaptık' deme şansım oldu." dedi.

Jones, "Oğlumun adını duyduklarında, bu genç adam hayatını kaybetti ama değişim getirdi diyecekler." diye konuştu.

Arbery'nin ölümünün ardından Georgia, ABD'de Nefret Suçları Yasası'nı çıkaran 47. eyalet oldu.

- ARBERY DAVASI

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery'ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery'nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini ifade etmişti.

Arbery'yi öldürmekten yargılanan Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan, çarşamba günü haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Sanıkların her birinin en az ömür boyu hapis cezası almasının beklendiği bildirilmişti.