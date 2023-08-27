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Dünya

ABD'de siyahilere yönelik ırkçı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının 'ırkçı nedenlerle' gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 09:36 - Güncelleme:
ABD'de siyahilere yönelik ırkçı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
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Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullandı.

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

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