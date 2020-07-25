DHA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:14

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü Dickson Yeo ismiyle bilinen Jun Wei Yeo, federal mahkemede 2015 ile 2019 yılları arasında Çin hükümeti adına casusluk yaptığını kabul etti.

SAHTE MÜŞTERİLER İÇİN RAPOR İSTEMİŞ

Jun Wei Yeo, ABD’de siyasi danışman olarak çalıştığı ve bu işini bilgi toplamak için kullandığı ifade edildi. Yeo mahkemede yaptığı itirafta, gizli bilgi sahibi üst düzey görevlerde çalışan Amerikalılarla bağlantıya geçtiğini ve onlara sahte müşteriler için rapor yazmalarını istediğini söyledi. Jun Wei Yeo, 2019 yılında ABD’ye geldiğinde gözaltına alınmıştı.