16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • ABD'de siyasi deprem! Savunma Bakanı Hegseth için azil girişimi
Dünya

ABD'de siyasi deprem! Savunma Bakanı Hegseth için azil girişimi

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyeler, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azli için önerge sunmaya hazırlanıyor. Gerekçe olarak savaş suçları ve görevi kötüye kullanma iddiaları gösteriliyor.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:29
ABD merkezli Axios haber platformunun, ulaştığı önerge taslağına dayandırdığı habere göre, söz konusu azil önergesini Kongredeki ilk İran kökenli Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Yassamin Ansari sunacak.

Önergeye, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Sarah McBride, Brittany Pettersen, Dina Titus, Dave Min ve Shri Thanedar destek veriyor. Ancak, söz konusu önergenin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Önergenin ilk maddesinde, Hegseth'in görev yeminini ihlal ederek İran'a karşı "yetkisiz bir savaş yürüttüğü" ve ABD askerlerini tehlikeye attığı aktarıldı.

Hegseth'in sivillerin hedef alınması ve silahlı çatışma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle savaş suçu işlediği belirtilen önergede, ayrıca hassas bilgilerin yanlış kullanıldığı öne sürüldü.

Önergede ayrıca, Hegseth'in siyasi intikam amacıyla bazı yetkililere karşı sahte soruşturmalar başlattığı ve bu kişileri hedef alarak yetkisini kötüye kullandığı savunuldu.

Hegseth'in Venezuela ve İran'daki askeri operasyonlar dahil askeri harekatlarla ilgili bilgileri sakladığı ifade edilen önergede, böylece Kongre denetiminin engellendiği vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise önergede yer alan iddiaları reddetti.

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu önergeyi, Savunma Bakanlığının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki hedeflerini "kararlı" şekilde yerine getirdiği bir dönemde "manşetlere çıkmaya çalışan bir başka Demokratın hamlesi" olarak nitelendirdi.

Önergenin "ABD halkının dikkatini başka yöne çekmeye yönelik bir maskaralık" olduğunu savunan Wilson, "Bakan Hegseth, vatanı korumaya ve güç yoluyla barışı sağlamaya devam edecek." dedi.

