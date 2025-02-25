ABD'de soykırımcı İsrail'e darbe vuracak tasarı! Senato'ya sunuldu

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimi tarafından İsrail'e silah satışının engellemesini içeren karar tasarısını Senato'ya sundu.

Sanders, Senato'nun sayfasında yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e milyarlarca dolarlık silah satışının önüne geçilmesi için harekete geçtiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aşırılıkçı hükümetinin" tüm Filistin halkına karşı "topyekûn savaş" başlattığını vurgulayan Sanders, Senato'ya silah satışının reddine ilişkin karar tasarısı sunduğunu belirtti.

Sanders, Netanyahu'nun, ABD bombalarını Gazze Şeridi'ndeki yapıların neredeyse yüzde 70'ine zarar vermek için kullandığına işaret etti.

Senatör Sanders, "(ABD Başkanı Donald) Trump ve Netanyahu açıkça milyonlarca Filistinliyi yerinden etmekten, yani başka bir deyişle etnik temizlikten bahsederken, İsrail'e bu kadar sivili öldürürken ve Gazze'yi yaşanmaz hale getirirken kullandığı bomba ve silahların daha fazlasını sağlamak vicdansızlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, şubatın ilk günlerinde İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay vermişti.

ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 6 bebek şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs kentinde Filistinlilere ait 2 evi yıktığı, ikisi yaralı olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimi tarafından İsrail'e silah satışının engellemesini içeren karar tasarısını Senato'ya sundu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Selfit yakınlarında Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 5 bebek şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 48 saat süren saldırının ardından Cenin kentinin Kabatiye beldesinden geri çekildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Gazze'de "stratejik zafer" kazanmanın orada tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesinden daha önemli olduğunu söyledi.

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde Filistinli mahkumlara yönelik baskınlarını ve ihlallerini arttırdığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, son haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin, İsrail'deki aşırı sağcıların Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasın nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının telafisi olduğunu yazdı.

00.54 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde artan saldırılarından "derin endişe duyduğu" bildirildi.

00.35 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşayan binlerce Filistinli sivilin, temiz su, gıda, tıbbi bakım ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

00.08 Hamas, "İsrail işgali sürdüğü sürece silahlı direnişin devam edeceğini" belirterek, basında Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk'a atfedilen ifadelerin "yanlış ve bağlamından çıkarıldığını" bildirdi.