İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9006
  • EURO
    35,9183
  • ALTIN
    2533.2
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına nihai onayı verdiği bildirildi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 07:38 - Güncelleme:
ABD'de spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık
ABONE OL

ABD basınında yer alan haberlere göre, bazı spot Ethereum ETF'lerin salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management, spot Ethereum ETF'leri işlem görmeye başlaması beklenen varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

- BLACKROCK VE FİDELİTY INVESTMENTS'DAN AÇIKLAMA

BlackRock'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından geçerli olduğunun ilan edildiği aktarıldı. Açıklamada, iShares Ethereum Trust ETF'nin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.

Fidelity Investments'dan yapılan açıklamada ise etherin performansını takip etmeyi amaçlayan Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Bitwise Asset Management'dan yapılan açıklamada da Bitwise Ethereum ETF'nin (ETHW) 23 Temmuz'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının planlandığı belirtildi.

- SPOT BİTCON ETF OCAK AYINDA ONAYLANMIŞTI

SEC, ocak ayında spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamıştı.

Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.

  • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
  • Ethereum ETF
  • kripto

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.