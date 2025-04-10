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Dünya

ABD'de su tasarrufu kısıtlamaları kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, su tasarrufu kısıtlamalarını kaldıran kararnameye imzaladı. Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, 'Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız.' ifadeleri kullanıldı.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
ABD'de su tasarrufu kısıtlamaları kaldırıldı
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ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." diyerek su tasarrufu kısıtlamalarını kaldıran kararnameye imza attı.

Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınan ve yıllardır eleştirdiği düşük su basıncı kararını tersine çevirdi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, kararnameyle piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kaldırılacağı, ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamaların da iptal edileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadesine yer verildi.

Trump da imza törenindeki konuşmasında, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum." diyerek bu düzenlemeler nedeniyle duşta 15 dakika geçirmek zorunda kaldığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

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