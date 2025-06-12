İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3136
  • EURO
    45,4768
  • ALTIN
    4235.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de sürpriz görüşme! Elon Musk'tan Trump'a zeytin dalı!
Dünya

ABD'de sürpriz görüşme! Elon Musk'tan Trump'a zeytin dalı!

ABD'li milyarder Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la arasındaki vergi indirimi geriliminin ardından bazı açıklamalardan pişmanlık duyduğu öne sürüldü. Pişmanlık açıklaması öncesi Musk'ın Trump'la gizli bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
ABD'de sürpriz görüşme! Elon Musk'tan Trump'a zeytin dalı!
ABONE OL

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, vergi indirimi yasa tasarısı nedeniyle arasının açıldığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğuna ilişkin açıklama yapmadan önce başkanla telefonda görüştüğü ileri sürüldü.

New York Times gazetesinin ismini açıklamak istemeyen, konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberinde, Musk'ın Trump'ı eleştirirken ileri gittiği için pişman olduğunu belirttiği dünkü paylaşımından önce, 9 Haziran'da Trump'la telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Musk'ın 6 Haziran'da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefonda görüşerek "hatasını telafi etmeye çalıştığı" iddia edildi.

Musk, dünkü paylaşımında, "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanarak "fazla ileri gittiğini" kaydetmişti.

Diğer yandan Trump da dünkü açıklamasında, Musk'a karşı kötü duygular beslemediğini, sadece aralarında yaşanan tartışmadan dolayı şaşkın olduğunu belirtmiş ve Musk'la uzlaşabileceği mesajını vermişti.

- TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.