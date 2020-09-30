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Dünya

ABD'de sürücü trafikte kendisini yakından takip eden araç sürücüsüne kurşun yağdırdı

ABD'de Marco Mazzetta isimli sürücü trafikte kendisini yakından takip eden araç sürücüsüne öfkelenerek, ön camından araca 9 el ateş açtı. Mazzetta olayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Sinirlendim. Silahımda ne kadar kurşun varsa daha sonra önüme geçen araca ateş açtım' dedi. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:01
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Olay, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Orange County’de meydana geldi. Araç sürücüsü Marco Mazzetta trafikte seyir halinde kendisini yakından takip eden sürücüye öfkelendi. Arkadaki aracı engellemek için sık sık frene basan Mazzetta, daha sonra silahını çıkarak, aracının ön camından 9 el kendisini takip eden araca ateş etti. Mazzetta’nın ateş açmasıyla birlikte aracınınön camı parçalara ayrıldı. Cam parçaları Mazzetta ve yanındaki yolcu koltuğunda oturan arkadaşının üzerine savruldu. Mazzetta; aracının güvenlik kamerasına yansıyan o anları sosyal medyadan paylaştı.

"SİNİRLENDİM, NE KADAR KURŞUN VARSA SIKTIM"

Mazzetta olayla ilgili yaptığı açıklamada, " Araç beni çok yakın mesafede takibe aldı. Sinirlendim. Silahımda ne kadar kurşun varsa daha sonra önüme geçen araca ateş açtım. Öfkem hala dinmedi" dedi. Olayla ilgili Orange County Şerif Bürosu'nun soruşturma başlattığı kaydedildi.

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