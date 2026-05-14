ABD'de uzun zamandır Yahudi karşıtlığı ve İsrail'e karşı aşırıcılık söylemleriyle suçlanan Batı Şeria ve Gazze konusunda BM özel raportörü olan İtalyan avukat Francesca Albanese, geçen yıl Trump yönetimi tarafından ABD ve İsrail'e karşı "siyasi ve ekonomik savaş" iddiasıyla yaptırımlara tabi tutulmuştu.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye girişi ve bankacılık işlemlerini yapması engellenen, Albanese'nin ABD vatandaşı olan kızı ve eşi, Şubat ayında Trump yönetimine dava açarak, ABD yaptırımlarının onu fiilen bankacılık hizmetlerinden mahrum bıraktığını ve günlük yaşamının ihtiyaçlarını karşılamasını neredeyse imkansız hale getirdiğini iddia etmişti. Bir federal yargıç, Trump yönetiminin ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Albanese'ye yönelik ABD yaptırımlarını geçici olarak engelledi.

Washington'daki ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, Albanese'nin ABD dışında ikamet etmesinin ABD yasaları kapsamındaki haklarını zayıflatmadığını ve Trump yönetiminin Albanese'nin ifadelerini kısıtlamaya çalıştığını söyledi.

Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail ve Amerikan vatandaşlarına karşı savaş suçları davası açmasını tavsiye etmişti.