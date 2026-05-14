  ABD'de tarihi karar! Gazze raportörü için hukuk zaferi
Dünya

ABD'de tarihi karar! Gazze raportörü için hukuk zaferi

ABD'li federal bir yargıç tarihi bir karara imza atarak, Trump yönetimi döneminde yaptırım uygulanan BM Batı Şeria ve Gazze Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik yaptırımları geçici olarak durdurdu.

İHA14 Mayıs 2026 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
ABD'de uzun zamandır Yahudi karşıtlığı ve İsrail'e karşı aşırıcılık söylemleriyle suçlanan Batı Şeria ve Gazze konusunda BM özel raportörü olan İtalyan avukat Francesca Albanese, geçen yıl Trump yönetimi tarafından ABD ve İsrail'e karşı "siyasi ve ekonomik savaş" iddiasıyla yaptırımlara tabi tutulmuştu.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye girişi ve bankacılık işlemlerini yapması engellenen, Albanese'nin ABD vatandaşı olan kızı ve eşi, Şubat ayında Trump yönetimine dava açarak, ABD yaptırımlarının onu fiilen bankacılık hizmetlerinden mahrum bıraktığını ve günlük yaşamının ihtiyaçlarını karşılamasını neredeyse imkansız hale getirdiğini iddia etmişti. Bir federal yargıç, Trump yönetiminin ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini iddia ederek Albanese'ye yönelik ABD yaptırımlarını geçici olarak engelledi.

Washington'daki ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, Albanese'nin ABD dışında ikamet etmesinin ABD yasaları kapsamındaki haklarını zayıflatmadığını ve Trump yönetiminin Albanese'nin ifadelerini kısıtlamaya çalıştığını söyledi.

Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail ve Amerikan vatandaşlarına karşı savaş suçları davası açmasını tavsiye etmişti.

  • Trump yönetimi
  • Francesca Albanese
  • ABD yargıç

