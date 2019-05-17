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ABD'de tartışma çıktı: Bombardıman uçaklarını, gemileri niye yolladık?

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi Jim Himes, İran'la ilgili istihbarat raporlarının 'çok bulanık' olduğunu söyledi.

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Amerikan Daily Beast haber sitesine konuşan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi Himes, Washington'un Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağa gerekçe gösterilen İran'la ilgili istihbarat raporlarını değerlendirdi. İran'ın bölgedeki tehditlerini artırdığını gösteren istihbarat raporlarını incelediğini belirten Himes, istihbaratın anlaşılmasının güç olduğunu belirtti.
 
Beyaz Saray'ın Orta Doğu'da İran'a karşı saldırgan yaklaşımlarının iki ülke arasındaki gerginliğin temel nedeni olduğu değerlendirmesinde bulunan Himes, "İncelediğim istihbarat raporlarını çok bulanık şeklinde niteleyebilirim. İranlıların başlattıkları faaliyetlerin bir çoğunun bölgedeki saldırgan yaklaşımımıza bir cevap olduğuna inanıyorum." dedi. Haberde, ABD'nin İran'la ilgili istihbarat hakkında bilgi sahibi olan ve isimlerini açıklamak istemeyen bazı Kongre üyelerinin Trump yönetiminin İran petrolüne yaptırımlar ve Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine dahil etmesinin Tahran yönetimini provoke ettiğini söylediği aktarıldı.
 
Trump yönetiminin eylemleriyle İran'ın artan agresifliği arasında doğrudan bağlantı olduğuna dikkati çeken ismini açıklamak istemeyen bir Kongre üyesi de  istihbaratın kuşkulu olduğunu belirterek, "B-52 bombardıman uçakları, uçak gemisi  ve denizcileri göndermemizi gerektiren hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.
 

- ABD-İRAN GERİLİMİ

 
Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.
 

- İNGİLİZ GENERAL ABD'NİN İSTİHBARATINI YALANLAMIŞTI

 
ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Chris Ghika, ABD'nin eylemlerinin aksine bölgede İran'la ilgili tehdit seviyesinin değişmediğini açıklamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban ise yazılı bir açıklamayla İngiliz General Ghika’yı yalanlayarak, “Koalisyon Komutanı Yardımcısı’nın açıklamaları, ABD ve müttefiklerinin elindeki İran destekli güçlerin bölgedeki tehditlerine yönelik istihbaratla ters düşüyor." demişti.    

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

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